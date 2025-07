Roma, poker servito: Gasp sorride

La Roma ha decisamente messo il piede sull’acceleratore. Dopo giorni di attesa e qualche mugugno di troppo, Gian Piero Gasperini può finalmente iniziare a vedere la sua nuova squadra prendere forma. In appena quattro giorni, il direttore sportivo Ricky Massara ha praticamente chiuso per quattro acquisti: El Aynaoui, Ferguson, Ghilardi e Wesley.

Un poker calato nel cuore del ritiro di Trigoria, utile non solo a rinforzare la rosa ma anche a dare un segnale forte al tecnico piemontese, che nei giorni scorsi aveva manifestato pubblicamente la necessità di avere rinforzi il prima possibile. E la risposta è arrivata.

Wesley, affare fatto col Flamengo

L’operazione più complessa è stata quella per Wesley, il laterale destro del Flamengo. Dopo giorni di trattative, pressioni e rilanci, il club brasiliano ha dato l’ok: 25 milioni più 5 di bonus (2 facilmente raggiungibili), contratto quinquennale da 2,4 milioni netti per il giocatore. Decisiva la volontà del calciatore, che ha spinto per la cessione, restando addirittura fuori dall’ultima partita contro il Fluminense. L’arrivo in Italia è atteso a breve, appena il Flamengo avrà in mano un sostituto che rientri nei rigidi parametri imposti dal regolamento locale.

Ghilardi, sì al progetto Roma

Meno tormentata la trattativa per Ghilardi. Il difensore dell’Under 21 ha detto subito sì al progetto Roma, rifiutando altre sirene (su tutte il Betis). L’accordo con il Verona è in dirittura d’arrivo: l’operazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro e potrebbe includere anche il cartellino del giovane Cherubini. Ghilardi andrà a completare il pacchetto dei centrali titolari insieme a Mancini e Ndicka, rispondendo a una precisa richiesta di Gasperini.

El Aynaoui e Ferguson già a Trigoria

Intanto, Trigoria ha già accolto due volti nuovi. Il primo è Neil El Aynaoui, centrocampista franco-marocchino arrivato dal Lens, che si è presentato con parole ambiziose: “So fare entrambe le fasi, ma quel che conta è aiutare la squadra. Seguo Gasperini dai tempi dell’Atalanta, mi piace la sua mentalità”. Ha scelto la maglia numero 8, in omaggio a Iniesta, suo idolo d’infanzia. Il secondo è Evan Ferguson, l’irlandese del Brighton, già pronto a mettersi al lavoro con i nuovi compagni dopo aver svolto le visite mediche e scelto il numero 11.

