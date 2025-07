Faty: “El Aynaoui perfetto per Gasp, che coppia con Konè. A Massara consiglio Mikautadze, a Roma può fare grandi cose”

Ricardo Faty, ex giocatore della Roma, è stato ospite dei microfoni di Rete Sport per parlare del nuovo acquisto, Neil El Aynaoui, ma anche per consigliare giocatori del campionato francese a Massara.

Sul marocchino: “El Aynaoui può fare la mezzala senza problemi, è uno che corre tanto, copre molto campo, è un giocatore dinamico, box to box. Se è adatto al calcio di Gasperini? Il mister chiede molta energia, lui mi sembra adatto. Io metterei sia Konè che El Aynaoui, mi sembra un bel duo. Sono due giocatori compatibili, per me devono giocare insieme, portano qualità e quantità”.

A Faty viene quindi chiesto se c’è un calciatore del campionato francese che vorrebbe consigliare alla Roma nel ruolo di seconda punta. L’ex giallorosso non ha dubbi: “Per me Mikautadze è un giocatore che potrebbe adattarsi alla grande alla Roma di Gasperini. Per me è il giocatore giusto: è furbo, sa giocare bene con i compagni, sa fare gol. E ha una follia in più, è un fantasista, potrebbe fare grandi cose alla Roma…”

Fonte: Rete Sport