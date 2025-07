“ON AIR!” – BERNABAI: “Prendiamo Raspadori, può cambiare la Roma”, ROSSI: “Wesley? Aspetto le firme prima di darla per fatta”, CORSI: “E’ un mercato ignoto”, PRUZZO: “60 milioni spesi bene”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Su Ghilardi ci siamo, la distanza è minima, mi sembra di poter dire che siamo molto vicini. Penso che sia lui che Wesley potrebbero arrivare insieme prima del weekend. Il Flamengo vuole trovare un sostituto, ma va bene aspettare 24/48 ore…se lo trovano tra due settimane, che facciamo, aspettiamo 15 giorni? La seconda parte del mercato sarà legate alle uscite: esce uno, entra un altro…”

David Rossi (Rete Sport): “Che la Roma sia nata il 7 giugno o il 22 luglio cambia poco, l’importante è che ci sia. Se ieri a piazza Navona c’erano 10 mila persone a festeggiare, penso che tra due anni, per i 100 anni, servirà il Circo Massimo… Wesley? Un po’ come per Rios, quando le cose si trascinano per le lunghe…ma come, c’è l’accordo col calciatore, c’è l’accordo col Flamengo, ma allora perchè non arriva? Era ovvio che per Rios ci fosse qualcosa che non andava…Io non dico che per Wesley finirà allo stesso modo, ma voglio aspettare fino alla firma prima di dire che è fatta…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Le dichiarazioni di Gasperini sono state enfatizzate. La sua risposta è stata in sintonia con il suo carattere, non poteva rispondere in maniera diversa: c’era un ritardo, ma già colmato. Wesley lo conosco poco, Ferguson ha credenziali eccellenti prima dell’infortunio, speriamo torni su quei livelli. El Aynaoui? Qualcuno lo ritiene un ripiego. Rios evidentemente ha scelto un’altra destinazione, capitolo chiuso. Sono rimasto inorridito degli insulti scritti al marocchino, che ha belle credenziali. Io continuo a caldeggiare il nome di Raspadori, secondo me è l’uomo che può cambiare il profilo della Roma del prossimo anno…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Grealish? Non lo prenderei…si è bevuto tutto il Tamigi…E poi mi sembra il classico inglese che se si sposta, resta lì… ”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Mi colpisce questo entusiasmo che c’è intorno alla Roma…di solito a queste celebrazioni ci vanno due o tremila persone trascinate dalla Curva, ma 10 mila persone sono tanta roba…sono da festeggiamento da scudetto. C’è una enorme voglia di Roma. Se si incrociasse questa passione enorme con i propositi della società non parleremmo di giocatori che ci dividono, ma della costruzione di una Roma da scudetto. Continua a esserci questa distanza tra l’amore dei tifosi e quella che è la realtà…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “A me questo mercato non mi convince…Il giusto approccio deve essere questo, vorrei lasciarmi stupire da quello che vedo. Ma qua partiamo sempre che quello spacca la porta, quell’altro fa 500 gol, siamo fortissimi…Io vorrei essere un tifoso lucido, che dice: “Questi calciatori li conosco poco, partiamo svantaggiati perchè le altre comprano giocatori più affermati”. Ma poi quando giocheranno bene dirò: “Cavolo, mi devo ricredere, bravi tutti”…Come lo definirei? Non deludente, ma un mercato ignoto…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Questo non era il mercato che mi aspettavo. Se uno lo analizza freddamento, non è che mi stia entusiasmando. E’ un mercato di fede, hai un dirigente come Ranieri e un allenatore come Gasperini che sembra che ci odi, che è perfetto, perchè anche Capello ci odiava…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Dovbyk e Ferguson possono secondo me giocare bene insieme. L’irlandese ha il fisico da centravanti, ma può giocare anche seconda punta. Ma l’anno prossimo non credo che li vedremo ancora insieme. Potrebbe anche esserci un passaggio di consegne tra i due: se Ferguson dovesse fare una grande stagione, la Roma potrebbe anche pensare di riscattarlo e cedere Dovbyk. E’ un duello molto interessante…Arena? Parliamo di 16enne. Tutte le big italiane lo seguivano. Giocherà nelle giovanili, poi si vedrà. L’altro arrivo che chiuderà il reparto è la seconda punta, non un numero nove ma un attaccante che abbia passo e soprattutto gol…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Baldanzi secondo me potrebbe andare via in prestito. Lì, nel ruolo di trequartista alto a sinistra, arriverà un giocatore. Penso che si stia aspettando un’occasione, i saldi di fine mercato. Al Chelsea o allo United al 20 agosto ci potrebbero essere giocatori acquistabili che ora nemmeno penseresti di poter prendere…a me Grealish non mi dispiacerebbe…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Il Corriere dello Sport scrive oggi che negli anni grigi della gestione Pallotta ci fu un tentativo spasmodico e incomprensibile di tagliare i ponti con il passato. Ma a parte la storia degli anni grigi della gestione Pallotta, con il quale la Roma non arrivava mai sotto al terzo posto per 5 anni consecutivi…e se quella gestione era grigia questa è nera…ma al di là di questo, io vorrei ricordare che fu Rosella Sensi a tagliare i ponti col passato. E secondo me fece bene, raccogliendo le istanze di alcuni storici che lavoravano per questo…poi anche noi abbiamo festeggiato stanotte e non il 7 giugno, nel rispetto della tradizione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sessanta milioni spesi bene per El Aynaoui, Ferguson e Wesley? Penso di sì… Questi prestiti con diritto hanno una loro logica per certi versi. Gasperini è l’allenatore giusto per giocatori che hanno bisogno di rilanciarsi, come può essere Ferguson. Anche per Ghilardi che ha poca esperienza, dovrà giocare in 1 contro 1 in campo aperto, e lì diventa dura, devi essere allenato…Sono soldi spesi bene, con la speranza che in futuro si possa spendere di più. La Roma il prossimo anno magari non avrà più problemi sotto questo aspetto, avendo anche una squadra più pronta…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Non ricordo giocatori imprescindibili presi negli ultimi anni dalla Roma. 40 milioni Dovbyk… Tutti i soldi che ha speso la Roma cosa hanno portato? Poco, visti anche i risultati. Sono soldi spesi bene nel momento in cui c’è una contropartita. Gli ultimi anni della Roma ti portano a essere un po’ scettici, un po’ impauriti…Hanno speso tanto ma i risultati non sono stati quelli che volevano…”

