Calciomercato Roma, il ds del Salisburgo: “Gloukh? Non c’è solo l’Ajax. Probabile che vada via”

Oscar Gloukh sempre più lontano dal Salisburgo. Il giovane talento israeliano, accostato ieri anche alla Roma, è ufficialmente sul mercato: a confermarlo è il direttore sportivo del club austriaco, Rouven Schröder, che ha aperto pubblicamente alla sua cessione.

“È più probabile che vada via piuttosto che resti”, ha dichiarato Schröder ai microfoni di Sky Sport Austria, confermando di fatto che il classe 2004 non è più considerato incedibile. Nonostante manchi ancora un accordo concreto con qualsiasi club, il dirigente ha spiegato che le offerte non mancano e ha smentito che il futuro del giocatore sia già segnato: “Non c’è solo l’Ajax”, ha detto, rispondendo alle indiscrezioni olandesi che davano già chiusa l’operazione con il club di Amsterdam.

Parole che lasciano aperti scenari interessanti anche per la Roma, che secondo alcuni media avrebbe messo gli occhi sul fantasista israeliano. Un profilo giovane, talentuoso, capace di muoversi tra le linee e di accendere la luce con passaggi e gol: caratteristiche che si sposerebbero alla perfezione con il gioco offensivo di Gian Piero Gasperini.

Il Salisburgo non sembra però intenzionato a svendere il suo gioiello, che ha un contratto in scadenza nel 2027 e una valutazione che parte da almeno 15 milioni di euro più bonus. “Siamo ancora lontani da una possibile intesa, ma sappiamo che diversi club sono su di lui”, ha aggiunto Schröder, lasciando intendere che il club austriaco non ha fretta di chiudere.

Fonte: skysportaustria.com