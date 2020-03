A centrocampo occhi su Gravenberch e Frattesi

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Il calcio è fermo, ma i telefoni continuano a lavorare. Esattamente come quello del d.s. giallorosso Gianluca Petrachi, che proprio in questi giorni di pausa sul campo sta provando a capire come poter modellare la Roma del futuro.

Quella della prossima stagione. Che poi non si sa neanche quando e come partirà, ma l’importante è non farsi trovare impreparati. E così il d.s. romanista sta sondando il terreno, cercando di capire alcune cose. E una delle caselle su cui sta lavorando per la prossima stagione è anche quella del centrocampista.

Per ora i nomi monitorati da Petrachi a centrocampo sono sostanzialmente due, iniziando dal giovanissimo Ryan Gravenberch, 18 anni il prossimo 26 maggio, in grado già di dimostrare personalità e temperamento nelle sue prime apparizioni con la maglia dell’Ajax. Diventato mediano davanti alla difesa, è dotato di un fisico possente (è alto 1,90 metri) e di un buon palleggio.

Ha già un costo alto (oltre dieci milioni di euro), ma Petrachi spera nei buoni rapporti che il suo agente (Raiola) ha a Trigoria. E poi c’è Davide Frattesi, che di anni ne ha 20 e che nella Roma è cresciuto. E che nella Roma potrebbe tornare (sulla scia di quanto successo con Lorenzo Pellegrini). Ceduto nel 2017 al Sassuolo, si è fatto le ossa in prestito ad Ascoli ed Empoli e oggi sembra un giocatore pronto per il grande salto. La Roma fino a giugno ha la possibilità di riportarlo a casa con un diritto di ricompra (15 milioni) verso il Sassuolo. Ed a Trigoria sembrano davvero intenzionati ad esercitarlo presto.

Altro giocatore su cui Petrachi ha messo gli occhi è Mykhailo Mudryk, 19 anni, centrocampista offensivo, ma anche esterno alto dello Shakthar Donetsk. Fonseca nella scorsa stagione lo ha fatto esordire in prima squadra e ora ha segnalato il profilo al d.s. romanista. rispetto agli altri ha un vantaggio: costa poco, meno di due milioni.

(Gazzetta dello Sport)