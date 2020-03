Juventus, primi tamponi fatti alla squadra danno esito negativo

ALTRE NOTIZIE – Sono tutti negativi i primi tamponi che la Juventus ha iniziato ad effettuare ieri ai propri calciatori. Lo riferisce il portale “Sportmediaset” in questi minuti.

La priorità è stata data a quei giocatori che sono stati più a contatto con Daniele Rugani, primo caso di calciatore positivo al Coronavirus della Serie A.

Ora verranno via via verranno testati anche gli altri dipendenti del club messi in quarantena, in tutto 121 persone. Per svolgere i test la società ha atteso che passasse il periodo di incubazione, onde evitare risultati non veritieri. Qualora ci fossero nuovi casi, il club bianconero ne darà comunicazione.

Fonte: Sportmediaset.it