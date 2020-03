“ON AIR!” – AUSTINI: “Descrivere l’era Pallotta come un disastro è deviare la realtà”, TRANI: “Andiamoci a riprendere Frattesi”, FOCOLARI: “Chissene frega degli Europei, siamo in guerra”, PRUZZO: “Si può giocare anche a luglio, nell’emergenza tutto è valido”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Lotito ha un linguaggio e un modo di fare molto più accattivante qui in Italia rispetto a quello di Pallotta… La Lazio ha vinto trofei, e la Roma nulla… Ma fidatevi che se la Roma avesse vinto uno scudetto, quelle coppe non avrebbe significato nulla… Poi certo, magari le avesse vinte la Roma quelle coppe…. Io non misuro la bravura di un club dalla vittoria di una Coppa Italia o di una Supercoppa Italiana, che è una partita secca. Non si misura la bravura di un club sulla base di un torneo che si gioca in 5 partite… Poi certo, meglio vincerla. Ma non dimenticherò mai cosa si disse dopo la seconda coppa Italia vinta con Spalletti: “Eh vabbè, è la coppa di consolazione, davanti all’Inter che vince tutto“…” Che venga descritto che l’era di Pallotta è stata un disastro e quella di Lotito è stata un successo, per me è deviare la realtà…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Lotito ha conquistato i tifosi con i risultati e con i trofei vinti. Ci sono tifosi della Roma che avrebbero preferito vincere una Coppa Italia che arrivare secondo o giocarsi una semifinale di Champions League…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Aspettiamo il picco che speriamo possa essere raggiunto in questa settimana…una volta che sei arrivato in cima alla montagna, puoi solo scendere… E’ veramente molto dura…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “C’è un braccio di ferro coi calciatori che non si vogliono far decurtare del 15% gli stipendi…è incredibile questa storia… Coronavirus? La storia dei tamponi è importantissima…ma perchè non si fanno dieci milioni di tamponi? E’ una questione di soldi o di tempo?… Massimo Ruggeri è stato un giornalista storico, e penso che sia necessario dedicargli un “Grazie Roma”…”

Ugo Trani (Rete Sport): “C’è stato un allontanamento dalla Roma…a malapena vedi la partita e anche in maniera scomoda. Noi non riusciamo a trovare la passione…ora i giocatori litigheranno con le società per il taglio degli stipendi…Qui le liti devono ancora iniziare, e la prima che vedremo sarà sugli allenamenti. Per me i campionati dovrebbero finire così, i play-off non dovrebbero esistere. Se avessi saputo che mi sarei giocato lo scudetto al play-off in partite secche, magari avrei puntato tutto sul mercato di gennaio…che mi presento al play-off con Claudio Villar e la chitarra in mano… Frattesi è un bel giocatore, ed è pure del vivaio…andiamocelo a riprendere…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Se eminenti scienziati non sanno dire quando finirà questa situazione, è difficile stabilire un calendario. Se si potrà giocare un mese, due mesi, o cinque giorni, cambierà come finire questo campionato. Ora tutti si attendono il gesto dell’Uefa, che sia quello di spostare l’Europeo. L’Italia avrà bisogno almeno di due mesi per concludere il campionato regolarmente…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Io capisco i bambini che si chiamano dal balcone di casa, ma il fatto che gli adulti alle 18 devono mettersi a cantare…ricordiamoci che ogni giorno muoiono tante persone…Non possiamo tramutare il dolore in uno spettacolo… Il campionato? E’ ovvio che vogliamo finirlo, ma quando ci si riesce…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Io non voglio essere retorico, ma pensate a quello che stanno facendo i medici, ai sacrifici che fanno, e dobbiamo stare qui a preoccuparci dei giocatori…ma stiamo scherzando?… Questa è una guerra, e noi stiamo a pensare agli Europei! Ma chissene frega degli Europei!…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Saltano gli Europei e nel mese degli Europei si chiuderanno i campionati delle varie nazioni anche se a scaglioni…teoricamente adesso i prossimi a uscirne dovremmo essere noi … Non escluderei che si possa addirittura concludere il campionato tra giugno e luglio…riposare ad agosto e ripartire a settembre…è chiaro che la stagione così diventa insopportabile, ma nell’emergenza tutto è valido…”

Redazione Giallorossi.net