A Roma è già Dybala mania tra murales e magliette esaurite. E Mou lo schiera trequartista

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – A Roma è esplosa la Dybala mania. La città ha iniziato a celebrare il suo nuovo Principino ancora prima che il classe ’93 abbia messo piede nella Capitale. Al termine di un’attesa durata quasi due giorni, nel momento dell’ufficialità del trasferimento centinaia di persone si sono riversate negli store per acquistare la maglia numero 21 del fuoriclasse nato a Laguna Larga.

Diversi punti vendita, che non hanno ancora ricevuto lo sticker di Dybala, hanno esaurito le lettere necessarie a comporre il cognome dell’attaccante mentre in alcuni casi sono state direttamente le magliette ad andare sold out. Nelle prime 48 ore, tra shop virtuali e Roma Store, sono migliaia le maglie di Dybala già vendute e che nei prossimi giorni verranno recapitate a casa dei tifosi che hanno scelto di acquistare online.

La Dybala-mania ha invaso anche i muri della città. Nei vicoli di Rione Monti, in Via Ciancaleoni, è apparso un enorme murale che ritrae la Joya, già santificata dal suo nuovo popolo: nell’opera dello street artist Anonimo 74, Dybala veste i panni di un atipico San Paulo” raffigurato su sfondo giallorosso con un pallone in mano e la didascalia “San Paulo la Joya”.

Intanto ieri l’argentino è sceso in campo per il suo primo allenamento con i nuovi compagni, andando in gol nella partitella dove è stato schierato come trequartista, nel ruolo di suggeritore. Chissà che non sia una prima indicazione sulla posizione che vuole ritagliargli Mou.

E proprio con lo Special One il rapporto sembra già decollato: i due sono sembrati inseparabili. José non lo lascia mai un attimo solo. Prima dell’inizio della seduta lo ha preso da parte e ci parlato per quasi due minuti. Poi lo ha seguito quando si allenava insieme a Karsdorp e Celik, per continuare ad osservarlo negli esercizi sul possesso-palla in transizione. L’amore è già sbocciato.

