AS ROMA NEWS – La cura Ranieri non basta a ridare vita a una Roma in coma profondo. Una squadra che conferma al Maradona di essere ancora gravemente ammalata e ben lontana dalla guarigione.

Il tecnico testaccino ha provato a normalizzare i suoi mandando in campo un 4-4-1-1 compatto ma anche raffazzonato, con Pisilli a schierato a sorpresa come esterno sinistro di centrocampo per mancanza di alternative convincenti. E con Dybala lontano dalla condizione migliore, Ranieri ha optato per Pellegrini come seconda punta a svariare alle spalle di Dovbyk.

Il risultato è tutt’altro che esaltante: la squadra continua a fare una fatica tremenda a costruire occasioni, inconsistente sulle fasce laterali e poco incisiva sulla trequarti. Il solo Dovbyk, un buon finalizzatore ma non un centravanti in grado di creare dal nulla una giocata decisiva, non è in grado di togliere le castagne dal fuoco di una Roma con pochissima qualità offensiva.

Il Napoli crea ma non conclude quasi mai in porta per tutto il primo tempo, che si chiude in parità. Nonostante il risultato tutto sommato positivo, Ranieri decide di cambiare e stravolge la squadra inserendo Hummels e Baldanzi, tornando al vecchio 3-5-2, sistema che non aveva portato molta fortuna alla Roma. “Volevo tenere più la palla“, si giustificherà l’allenatore a fine partita. La difesa a tre regge solo pochi minuti prima della rete del match di Lukaku.

La reazione della Roma alla rete dell’ex compagno di squadra è veemente quanto confusa, ma è sufficiente a mettere in apprensione il Napoli: Baldanzi spara alle stelle un bel pallone di Angelino, poi lo spagnolo pennella sulla testa di Dovbyk un cross da mandare in rete ma l’ucraino centra la traversa a pochi passi da Meret. Per i giallorossi è l’ennesima sconfitta stagionale di un campionato che ha già perso ogni significato. La Roma ora dovrà raccogliere quei punti che le serviranno a ottenere una comoda salvezza e concentrare le sue attenzioni sulle coppe. Nella speranza che la cura Ranieri riesca col tempo a dare gli effetti sperati. Risollevare questa squadra non sarà compito facile nemmeno per un vecchio lupo di mare come lui.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

