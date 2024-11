RANIERI: “C’è tanto da lavorare. Non dobbiamo piangerci addosso e saper reagire. Pellegrini vive un momento particolare, sto cercando di aiutarlo”

AS ROMA NEWS – Mister Claudio Ranieri si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Napoli-Roma, gara valida per la tredicesima giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match.

CLAUDIO RANIERI A SKY SPORT

Primo tempo di grande solidità, poi l’errore di Angelino e il gol. Che idea si è fatto?

“Abbiamo dei problemi, per questo sono stato chiamato. Abbiamo giocato contro una squadra che lotta per vincere il campionato. Per questo sono contento dei miei, la voglia di riprendere una buona via c’è stata. C’è tanto da lavorare, ma sono positivo”.

Il cambio di sistema?

“Volevamo tenere di più palla, e infatti nel secondo tempo abbiamo avuto più palla noi di loro. Avevo visto Lukaku spesso in mezzo ai due centrali, ho cercato di quadrare dietro, di far girare palla e poi affondare…”

Dybala? E’ risolvibile la situazione?

“L’ho rischiato nel finale, lui ha un cilindro dove può tirare fuori la giocata. Non sentiva niente da ieri, sta bene, vediamo a Londra col Tottenham”.

Ti aspetta un lavoro abnorme. Che lavoro stai facendo su Pellegrini e Cristante?

“Devono avere la personalità giusta e aiutare se stessi e gli altri. Ho trovato una squadra un po’ chiusa, ho provato a ridargli serenità. Nel secondo tempo abbiamo fatto girare più palla. Il Napoli non ha avuto grandissime occasioni, noi il palo di Dovbyk e la girata di Baldanzi…dai, so che devo lavorare, loro anche, non dobbiamo piangerci addosso e saper reagire”.

CLAUDIO RANIERI A DAZN

Qual è il sistema migliore per questa Roma?

“Non c’è un sistema basico, bisogna capire quando saper chiudere bene. Oggi abbiamo fatto due errori, prima su Kvara e poi sul gol. Abbiamo fatto una gara dignitosa, il Napoli lotta per i primi posti e noi siamo in un momento delicato. Per questo dico che la Roma ha fatto il suo. Loro non hanno avuto grandi occasioni, nella ripresa noi abbiamo avuto più possesso palla e due occasioni. La Roma può fare il 4-4-2 che il 3-5-2, ma poi bisogna spingere sugli esterni…”

Dybala come sta?

“L’ho rischiato. Lui si sta riprendendo, è voluto venire con la squadre e per questo va ringraziato. Gli ho detto di non rischiare oltre il lecito, lui mi ha detto che stava bene. Lui è uno che fa la differenza. A me la squadra non è dispiaciuta, dobbiamo miogliorare sulle diagonali, cose che sono basilari”.

Il capitano?

“Avevo bisogno di altri tipi di giocatori, non è una questione di capitano o non capitano, lui sta attraversando un momento particolare e io so cercando di aiutarlo”.

(Continua…)

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!