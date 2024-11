HUMMELS: “La rete incassata? Volevo evitare l’autogol, non ho difeso al meglio. Ho bisogno di mettere minuti nelle gambe”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mats Hummels parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Napoli-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Diego Armando Maradona:

Come sta andando alla Roma?

“Ho visto una buona squadra oggi e quello che vedo in generale mi fa pensare che miglioreremo, le cose non stanno andando bene, certo. A livello personale questa è stata solo la seconda presenza con la Roma, ho bisogno di minuti nelle gambe per essere al meglio della condizione il prima possibile”.

Sul gol.

“Ho già rivisto l’occasione per capire meglio, dal campo avevo la sensazione di poter arrivare e che potesse arrivare anche Svilar, volevo evitare l’autogol, ma sicuramente c’è da dire che era un’ottima palla messa tra difensore e portiere, non ho difeso al meglio, ma era sicuramente una palla molto difficile da difendere”.

