A Trigoria si spinge per un ds italiano: De Sanctis può essere la sorpresa

AS ROMA CALCIOMERCATO – Continua la ricerca di un direttore sportivo per la Roma. Ralf Rangnick si è chiamato fuori mentre Michael Emenalo, ex Chelsea, è stato praticamente scartato dai Friedkin, racconta l’edizione odierna del Corriere della Sera.

Tra le candidature resta forte quella di Luis Campos, che però dovrebbe liberarsi dal Lille e accettare un incarico a tempo pieno con la Roma e non una semplice collaborazione esterna.

Ma la vera novità rivelata dal quotidiano è che dentro Trigoria c’è chi spinge per una figura italiana, esperta del nostro campionato. Con Paratici fuori dai giochi, non va scartata la soluzione interna. È stato infatti molto apprezzato il lavoro di Morgan De Sanctis con la Primavera. E chissà che non possa essere lui la sorpresa.

Fonte: Corriere della Sera