Flop Mayoral: “Sembra la controfigura di Kalinic”. Fonseca lo difende: “Dategli tempo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nemmeno la seconda prestazione da titolare è stata convincente per Borja Mayoral, apparso spaesato e poco efficace nella partita di ieri contro il bulgari del CSKA Sofia.

Pe i giornali è stato tra i peggiori in campo, basta leggere le pagelle dei quotidiani per capire quanto lo spagnolo non si sia ancora ben inserito negli schemi della squadra. Per Leggo la sua partita è stata da 4, per La Repubblica da 4,5, mentre tutti gli altri giornali hanno bocciato con un 5 la sua prestazione.

Nel pezzo di oggi de Il Tempo (T. Carmellini) la prova di Borja Mayoral è stata molto deludente, tanto da sembrare “la controfigura di Kalinic“, un altro attaccante che qui a Roma non ha lasciato ricordi indelebili. Insomma, l’inizio di stagione dello spagnolo non è di certo dei migliori. Strano per un giocatore che viene dal Real Madrid, ma comprensibile se si pensa che non tutti si adattano a un calcio diverso con le stesse tempistiche.

Fonseca ieri lo ha difeso: “Dategli tempo, è un calciatore giovane. E’ alla seconda partita, deve adattarsi“. Ma si sa, la piazza romana non è di certo famosa per aspettare i propri giocatori. Ad aiutarsi deve essere soprattutto lo stesso Mayoral, che dovrà cercare di sfruttare meglio le chance che gli verranno offerte.