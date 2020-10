“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Con questa rosa la Roma non può competere su tre fronti”, CORSI: “Partita di una noia mortale, Fonseca inguardabile”, SAVELLI: “Progetto di Fonseca condivisibile, il campionato non ti aspetta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Alla Roma gli è mancato il guizzo per portare a casa i tre punti, sarebbe stata la serata perfetta come era successo contro lo Young Boys. Fonseca dice il vero, senza velocità nella transizione di palla non si ottengono risultati positivi, e ieri la Roma è stata lenta e prevedibile nel palleggio. Una Roma poco incisiva, poco intensa. E non la metterei sul piano della voglia, non riuscivano proprio a trovare il bandolo della matassa. Non è una cosa incomprensibile per un gruppo di giocatori che non è abituato a giocare insieme…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “La Roma ha giocato sotto ritmo, è mancato il cambio di passo. Ci sono state buone iniziative fino al limite dell’area, ma poi è stato sempre sbagliato l’ultimo passaggio. La Roma in Europa League resta comunque al primo posto, è un pareggio assolutamente recuperabile, il girone è alla portata della Roma. Per me il progetto è lo stesso di Berna, lo condivido in pieno. Secondo me ora è fondamentale gestire la rosa, perchè domenica c’è una partita fondamentale, in campionato rimanere aggrappati alle dirette concorrenti è fondamentale, perchè poi saresti costretto sempre a rincorrere, ed è sfibrante…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Ci sono purtroppo alcuni giocatori che sono per forza titolari e altri che per spessore non lo sono. C’è una squadra che ti fa la differenza, e altri che non se la portano da casa. La Roma però, anche quella dei titolari, soffre sempre squadre che la mettono sull’agonismo e che si mettono tutte dietro. C’è questo giro di palla lento, sterile…c’è sempre la scelta finale sbagliata, e questo sta diventando un vero tormento. Non capisco come certi giocatori possano sempre sbagliare l’ultimo passaggio, e allora anche squadre modeste ti possono impiccare una partita… La Roma di ieri non è una squadra che se la porta da casa…La Roma di ieri è questa qui, e che ha il rischio di partire dal settimo posto…Su tre fronti è difficile competere con questa rosa qui…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Sono proprio queste le serate che di solito finiscono male, quelle dell’annamo, spaccamo, sfonnamo…anzi che stavolta non è finita nemmeno in maniera troppo romanista, perchè di solito partite così le perdi, nemmeno le pareggi…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Oggi leggo che la cosa più bella è stata il rientro di Smalling. Ma i giornalisti lo sanno che la gente guarda la Roma per sperare di divertirsi, per vedere un gioco, per vedere gol…altrimenti mi vedo “Inferno di cristallo”. La partita di ieri è stata una rottura di palle che non finisce più. Ma volete scrivere sui giornali che è stata una porcheria di partita, ma dove andiamo così. E’ stata una noia di una mortalità unica. Fonseca è un allenatore inguardabile…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La partita di ieri è stato un passo indietro, una Roma che ha deluso ma senza compromettere nulla, mantenendo la testa del girone. Ma si poteva fare molto meglio, si poteva quasi chiudere il discorso qualificazione, ma non è stata la serata giusta. La Roma vista ieri è stata molto brutta…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il risultato di ieri non è positivo. Passo indietro? Dipende da che metro usiamo, se parliamo del Milan sì, ma quella Roma era completamente diversa. Dovremmo semmai fare il paragone con la partita contro lo Young Boys. Dal punto di vista del risultato, è un passo indietro. Ma dal punto di vista della prestazione, ieri non è stato un passo indietro, anzi la Roma B ha giocato meglio. Anche se la squadra di ieri non era proprio B come quella in Svizzera. La partita la Roma la domina, anche se poi finisce per rischiare anche di perderla, soprattutto se l’arbitro non interrompe quel contropiede 3 contro 1…insomma, c’è ancora molto da lavorare…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Per i Friedkin è l’inizio di un nuovo percorso, ci vuole tempo. Per la costruzione della mentalità servono uomini giusti messi al posto giusto, sia in società che in campo, affidandosi a calciatori e staff tecnico che possano lavorare nella giusta direzione… La sensazione netta è che alla lunga a fare la differenza sarà la rosa, le alternative. Ci sono squadre più attrezzate di noi sotto questo aspetto, non puoi pensare che ti possano bastare 13 giocatori di buon livello per raggiungere il tuo obiettivo…”

Marco Juric (Rete Sport): “Questa società per ora ha fatto poche mosse. Sono passati due mesi e mezzo e non ci sono stati nuovi ingressi. Le facce sono sempre le stesse. Fonseca ieri ha spinto molto sull’acceleratore, ha chiesto fortemente la figura del direttore sportivo. Però anche senza un assetto societario ben definito, qualcosa di meglio rispetto a quello visto ieri col Cska Sofia mi aspettavo. Io continuo a non vedere una crescita tecnica e di squadra…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Il mister non sembra essere molto comunicativo con chi non gioca, e quindi diversi giocatori si sentono fuori dal progetto e non sarebbero tanto motivati. Questo mi viene detto. Ma io in questi casi rispondo sempre che le motivazioni le dovrebbero trovare quando alla fine del mese vanno a ritirare lo stipendio. Ma il comandante deve far sentire importanti tutti, e se è vero quanto mi dicono, è una pecca di Fonseca e lui dovrebbe sistemare questa cosa…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Fonseca questa volta non è riuscito a fare quello che aveva fatto con lo Young Boys. Anche stavolta sono entrati i titolari, ma non è andata. Anzi, la Roma ha rischiato molto, perchè anche gli avversari hanno avuto palle gol clamorose. Si è rivisto un buon Pau Lopez, e questa è una bella notizia. Questo portiere secondo me è ottimo, ma alla fine della stagione era considerato una scarpa vecchia. Sono convinto che possa tornare a essere il portiere della Roma… Giocatori scontenti? Ci sono sempre stati, sono quelli che non giocano, è così da sempre. Forse Fonseca non sarà il massimo sotto questo aspetto, ma è così per tutti gli allenatori…”

Franco Melli (Radio Radio): “La Roma è una delusione. Quando fai questo sistema di mandare prima le seconde linee, devi valutare meglio il dosaggio. Se fai entrare Dzeko e gli altri a dieci minuti dalla fine è difficile che poi la partita la vinci. Ma il pareggio va bene, in un girone abbastanza facile non compromette niente. Ma chi era davanti alla tv non so quanto si siano divertiti. Il migliore è stato Pau Lopez, il CSKA ha avuto le occasioni migliori…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “A me Villar piace, è un po’ leggerino, ma sa sempre cosa fare. Dietro hai recuperato Smalling, e dietro hai tanti difensori centrali ed è improbabile tornare alla difesa a 4. L’unica nota un po’ dolente della Roma è che davanti purtroppo questo spagnolo non si inserisce, fa troppa fatica. E quando non hai Dzeko, fatichi troppo. Secondo me hai visto che oltre agli 11 hai 4 o 5 giocatori che possono fare i titolari… Giocatori poco considerati? A me non sembra così…”

Redazione Giallorossi.net