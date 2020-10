Sarri poco convinto dalla Fiorentina: il tecnico aspetta la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Maurizio Sarri tra poco sarà un allenatore libero da qualsiasi vincono contrattuale: la rescissione del contratto con la Juventus è questione di ore: le parti stanno lavorando per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Stando a quanto scrive Calciomercato.it, il tecnico toscano è smanioso di ricominciare ad allenare ma vuole però un progetto interessante per tornare in pista. Lo vuole la Fiorentina, ma Sarri non sembra molto convinto di questa soluzione: per l’ex tecnico di Chelsea e Juventus sarebbe un bel passo indietro.

L’allenatore sarebbe invece intrigato dall’ipotesi Roma, e starebbe aspettando l’evoluzione delle vicende del club giallorosso. Fonseca, scrive Calciomercato.it, non è saldissimo: il portoghese non convince in pieno la nuova proprietà e i risultati altalenanti non lo aiutano.

Fonte: Calciomercato.it