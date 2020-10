Roma, Josè Boto il preferito come prossimo ds. E i Friedkin lo hanno già incontrato…

AS ROMA CALCIOMERCATO – Spunta un nome nuovo nella corsa alla direzione sportiva della Roma: si tratta di José Boto, attualmente capo dello scouting dello Shakhtar Donetsk, con 8 anni da “chief scout” del Benfica. Lo rivela in questi minuti il portale “Tuttomercatoweb.com”.

Nella sua esperienza in Portogallo, Boto ha portato alla ribalta gente del calibro di Jan Oblak, Angel Di Maria, Rodrigo, David Luiz o Axel Witsel. Con il metodo ormai rincorso da molte squadre: comprare a poco e rivendere a tanto.

Il profilo di Boto, che ha già lavorato con Fonseca nell’esperienza allo Shakhtar, ora è in cima alle preferenze di Trigoria, tanto che con il portoghese ci sono già stati incontri in Svizzera, a Zurigo, e in Inghilterra, a Londra.

Nei prossimi giorni è possibile si tenga un altro meeting tra le parti per cercare di approfondire la questione, con Boto che ha ancora 3 anni di contratto con lo Shakhtar.

Fonte: Tuttomercatoweb.com