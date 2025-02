A Venezia prove di nuova Roma

NOTIZIE AS ROMA – La rivoluzione di gennaio è stata rinviata a giugno. Sia Ranieri che Ghisolfi hanno fatto chiaramente capire che diversi giocatori, da Pellegrini a Cristante, da Celik a El Shaarawy, molto probabilmente non faranno più parte del nuovo corso romanista. E anche Paredes e Dybala, due calciatori dallo stipendio ingombrante, sono in bilico.

Aspettando di conoscere cosa riserverà il futuro, quella odierna sarà certamente una nuova Roma: a Venezia spazio a tutti quei calciatori che dovranno dimostrare di essere all’altezza della situazione, sia per l’oggi che per il domani. Da Rensch titolare a destra a Gourna-Douath in cabina di regia, passando per Nelsson in mezzo alla difesa a Salah-Eddine come vice Angelino, in campo ci andrà una squadra tutta nuova.

Sperano di trovare spazio anche Baldanzi e Soulè, calciatori ultimamente un po’ dimenticati ma sul quale il club crede per il prossimo futuro. Fuori Hummels e Paredes, in vacanza, squalificato Konè, dovrebbe andare in panchina Paulo Dybala. Mancherà dunque l’ossatura della squadra. Chi dovrebbe invece tornare a giocare dall’inizio è Artem Dovbyk, i cui gol saranno fondamentali per tornare a vincere in trasferta.

Fonti: Il Messaggero /Corriere dello Sport / Il Tempo / Gasport