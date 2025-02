GOURNA-DOUATH: “Konè mi ha detto di venire alla Roma. Mi piace avere il pallone tra i piedi e far giocare la squadra” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Il centrocampista francese Gourna-Douath, ultimo acquisto del mercato invernale della Roma, parla ai canali social del club giallorosso. Queste le sue dichiarazioni:

Le prime impressioni?

“Conosco la grandezza di questo club, quindi non sono sorpreso dei miei compagni, della città e del centro sportivo. Qui è il top, è un ambiente in cui non puoi avere scuse perché c’è davvero tutto: il campo, le strutture, gli spogliatoi, lo staff. Qui c’è tutto quello che ci serve per vincere”.

Perché hai scelto la Roma?

“Perché due anni fa giocai contro la Roma e i primi 20 minuti della sfida di ritorno all’Olimpico furono i peggiori della mia vita calcistica a causa dello stadio e dei tifosi, che incitavano e sostenevano la squadra. Sono rimasto veramente sorpreso. Quando il mio agente mi ha chiamato per dirmi che Ranieri voleva parlare con me ho detto subito di sì. Vorrei ringraziare la Roma, i Friedkin e Ghisolfi per questa opportunità. Sono veramente felice di essere qui”.

Come ti immagini la tua prima partita all’Olimpico?

“Non vedo l’ora di giocare davanti a tutti i tifosi. Ora sono un giocatore della Roma e spero che mi sostengano come fecero quando ci giocai contro”.

Hai parlato con Koné durante la trattativa?

“La prima persona con cui ho parlato è stato William Vainquer, che ha giocato alla Roma 5 o 6 anni fa. Lui è un po’ il mio fratello maggiore, parliamo tutti i giorni. Lui mi ha spiegato un po’ come lavorano, come rapportarmi ai tifosi, cosa fare in questo club e quanto questo sia importante. Poi, sono andato da Manu Koné e gli ho chiesto di dirmi qualcosa del club, dei compagni, di tutto. E lui mi ha detto di venire. Mi piace Manu perché è il mio amico di Parigi, abbiamo giocato insieme in Nazionale. Mi ha parlato molto bene della Roma e allora ho deciso di venire subito”.

La Serie A è il posto giusto per te?

“Sì, conosciamo il grande livello di questo campionato. Guardo la Serie A sin da bambino e su FIFA spesso mi mettevo in squadra insieme a Dybala ed El Shaarawy. Quando ho parlato con tante persone che hanno giocato in Serie A, tutti mi dicevano che fosse un campionato molto tattico e che avrei imparato moltissimo Quindi, sono felice di essere qua e spero di poter debuttare presto. Questo campionato mi aiuterà tanto nell’intelligenza tattica, ma anche tecnicamente e mentalmente. Penso sia il posto migliore per continuare a crescere”.

Ti paragonano a Pogba e a Kanté, tu come ti descriveresti?

“Io sono solo un chill guy (un ragazzo tranquillo, ndr). Non sono Pogba o Kanté, loro sono fantastici e hanno fatto davvero tanto. Io sono Lucas, un ragazzo a cui piace avere il pallone, che ama far giocare la squadra, sono fisico ma non come Koné. Amo lottare per la maglia, che vuole lottare per la squadra. Mi descrivo così”.

Hai 21 anni, ma conti già 150 presenze tra i professionisti. Cosa significa questo trasferimento alla Roma per te?

“Vuol dire molto: ho cominciato a 17 anni al Saint-Etienne e lì ero a casa mia, perché sono uscito dalle loro giovanili ci ho giocato per due anni. Poi, volevo crescere ed ecco perché sono andato al Salisburgo, che è un ottimo club per un giovane che vuole crescere: ci ho giocato per due anni e ho fatto presenze in Champions ed Europa League. Ho fatto tanta esperienza lì. Negli ultimi mesi, ho pensato di voler fare un altro passo in avanti e quindi ho accettato la Roma. Qui si gioca con tata pressione e questo ti fa dimostrare il tuo valore. Quindi, credo che la Roma sia un altro passo in avanti per crescere ancora”.

Ranieri?

“Conosco Ranieri da tanto tempo, perché ha allenato in Francia. Guardavo le sue partite, adesso è il mio allenatore. Lui sa lavorare con i giovani per farli crescere. Ha fatto tante cose ovunque sia andato. Penso quindi che per me, il fatto di poterci parlare e condividere alcuni momenti con lui sia importante. Ranieri è uno dei migliori allenatori al mondo e, quando si lavora con uno di loro, si impara e basta. Questo voglio”.

Come ti immagini la tua vita a Roma?

“Non lo so, mi hanno detto che la città sia bella. Quindi mi prenderò del tempo per visitarla. Penso sia una bella città con bella gente. Sono un ragazzo tranquillo e voglio godermi anche la città”.

Il tuo primo messaggio per i tifosi della Roma?

“Grazie per l’opportunità di giocare in un grande club, sono molto felice. Lotterò per la maglia e spero che insieme faremo grandi cose, potete fidarvi di me. Forza Roma! Daje Roma!”.