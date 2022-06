A volte ritornano: Paredes più Frattesi, così la Roma si rifà il centrocampo

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Rinforzare pesantemente il centrocampo. E’ questa la mission di Tiago Pinto, che in estate dovrà effettuare una sorta di rivoluzione in mediana.

Tanti i centrocampisti pronti a salutare in quella zona del campo: Veretout, Diawara e Darboe hanno praticamente già le valigie pronte, non facendo più parte del progetto che ha in mente Josè Mourinho.

Resterà Cristante, Bove avrà più spazio, mentre è probabile il riscatto al ribasso di Sergio Oliveira. Ma di certo non basteranno loro tre a formare una mediana di livello. Mou è stato chiaro: serve un grande regista, ma anche un intermedio capace di prendere il posto di Veretout in rosa.

Per il centrocampista centrale che dovrà guidare la squadra i nomi caldi restano quelli di Ruben Neves e Douglas Luiz. Piace anche Bissouma, che però sembra avere caratteristiche diverse.

Il nome che però potrebbe presto tornare in auge è quello di Leandro Paredes, oggi tirato di nuovo in ballo da diversi quotidiani. L’argentino lascerà il PSG e vede di buon occhio un ritorno a Trigoria, dove ha lasciato ottimi ricordi.

Il prezzo è d’occasione: meno di 20 milioni. E lo stipendio imponente (al PSG guadagna circa 7,5 milioni) sarebbe attutito dal Decreto Crescita. Pinto ne ha già parlato un paio di mesi fa con l’entourage di Paredes che ha aspettato una chiamata dal Real Madrid. Quella chiamata non è ancora arrivata e ora la pista è di nuovo accesa anche perché la Juve sembra aver virato altrove.

Ma i ritorni potrebbero non finire qui: nel mirino di Pinto c’è finito di nuovo Davide Frattesi. Il giocatore ha già lanciato segnali d’amore verso Trigoria, apprezzamenti ricambiati: il giocatore piace tanto sia al tecnico che al gm portoghese. Roma e Sassuolo sono pronte a sedersi a un tavolo e trattare: il mercato giallorosso è pronto a scaldare i motori.

