Roma, Isco o Farias se Mkhitaryan saluta

AS ROMA NEWS – La Roma aspetterà ancora oggi per avere una risposta da Mkhitaryan. Ma non andrà oltre. Tiago Pinto e Mourinho hanno bisogno di sapere subito cosa ha intenzione di fare l’armeno per muoversi di conseguenza.

Il mercato giallorosso rischia di essere nuovamente di “reazione”, come lo aveva definito lo Special One l’anno scorso. Perchè se Mkhitaryan dovesse dare il benservito alla Roma scegliendo l’offerta dell’Inter, allora Pinto sarebbe costretto ad andare sul mercato per coprire un ruolo che, nelle previsioni, era già coperto dall’armeno.

Al momento il candidato numero uno a sostituire Mkhitaryan è lo spagnolo Isco: secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il sì di Miki all’Inter è quasi scontato, così come l’assalto dei giallorossi al centrocampista 30enne che ha lasciato il Real Madrid a parametro zero.

Con Isco la Roma avrebbe in rosa un giocatore dalle caratteristiche simili a quelle di Mkhitaryan: lo spagnolo è infatti capace di occupare diverse posizioni in campo, da centrale di centrocampo a trequartista, a esterno d’attacco.

Ma per la Gazzetta dello Sport Isco non è l’unico nome sul tavolo per sostituire Miki nel caso in cui scegliesse l’Inter: in lizza c’è anche il giovane Facundo Farias, 20 anni il prossimo agosto. L’argentino è un profilo completamente diverso da Isco: si tratta di un prospetto, di un calciatore talentuoso, di una scommessa.

Farias come caratteristiche assomiglia un po’ al “Papu” Gomez, ha un contratto col Colon fino al 2025 e il suo club, proprio puntando sulle potenzialità del ragazzo, chiede 12 milioni di euro. Ma rispetto a Isco, il giocatore chiederebbe uno stipendio decisamente più basso. La Roma aspetta una risposta da Mikhitaryan, poi si muoverà di conseguenza.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport