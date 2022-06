Mou attinge ancora dalla Primavera: ecco i 5 candidati a salire in prima squadra

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’anno scorso furono in tre a compiere il grande salto, quest’anno potrebbero essere anche di più i giocatori che dalla Primavera saliranno in prima squadra, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Il terzo portiere potrebbe diventare Mastrantonio, pronto a sdoppiarsi tra i grandi e i più giovani: a Trigoria sono in tanti a scommettere su di lui per il futuro.

In difesa invece ad avere parecchie chance sono il greco Keramitsis e il terzino destro Missori, entrambi già affacciati in prima squadra nel corso della stagione che si è conclusa. Mourinho li conosce e continuerà a seguire da vicino, visto che sono entrambi 2004 e sono ancora “arruolabili” per la Primavera.

A centrocampo è pronto al salto il classe 2004 Giacomo Faticanti, per molti l’erede di Daniele De Rossi. Il mediano da quando è alla Roma ha sempre giocato sotto età, senza mai soffrire il mismatch con i ragazzi più grandi di lui. Adesso è con l’Italia Under 19, insieme a Missori e Volpato, per preparare l’Europeo di categoria.

Ed è proprio Christian Volpato, anni 18, a essere l’indiziato numero uno per il grande salto in prima squadra: in Serie A ha già collezionato tre presenze (con un gol, segnato nella rimonta al Verona) ed è facile che il prossimo anno ne metta dentro qualcun’altra. Lui però è 2003, la Roma deve decidere se tenerlo ancora in Primavera o scommetterci su in altro modo.

Andrà invece a giocare altrove Tripi (2002), almeno per farsi le ossa. Anche il capitano è stato spesso considerato da Mou, che però non lo ha mai fatto esordire. La Roma non vuole comunque perderlo, un anno in prestito e poi si vedrà.

