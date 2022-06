Di Marzio: “Ultimatum della Roma a Mkhitaryan, entro domani la risposta del giocatore”

CALCIOMERCATO AS ROMA – Non dovrebbe mancare molto per conoscere il futuro di Mkhitaryan, conteso in questi giorni tra Roma e Inter. Stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport Gianluca di Marzio, infatti, la squadra giallorossa avrebbe dato un ultimatum al giocatore.

La Roma ha presentato ieri una nuova offerta per andare incontro alle esigenze del calciatore: sul tavolo 3,5 milioni netti più bonus che, giocando regolarmente, aumenterebbe a 4,1. La proposta è di un contratto annuale con rinnovo automatico per un ulteriore anno in caso di qualificazione europea della Roma e con il 50% delle presenze per l’armeno.

L’ultimatum è arrivato ieri, e ora la palla passa al calciatore che entro la giornata di domani dovrà prendere una decisione. O sì o no. Senza ulteriori tentennamenti o nuovi tentativi di rialzo. La Roma ha fatto sapere che quelle proposte al giocatore sono le condizioni massime a cui è disposta ad arrivare.

Sullo sfondo resta sempre forte il pressing dell’Inter, che offrirebbe due anni a circa 4,5 milioni oltre, ovviamente, la possibilità di giocare in Champions League.

Ancora poche ore e il futuro di Mkhitaryan dovrebbe essere più chiaro.