Abbonamenti Coppe 2023/24, modalità e costi: vendita al via il 14 giugno alle ore 16 (COMUNICATO)

NOTIZIE ROMA CALCIO – Dopo aver lanciato la campagna abbonamenti per il campionato 2023/24, la Roma ha annunciato che il 14 giugno alle ore 16 partirà la vendita delle tessere per le coppe.

Il pacchetto comprenderà le tre sfide casalinghe di Europa League e l’ottavo di finale di Coppa Italia. Ecco la nota ufficiale del club giallorosso: “Per continuare a sognare tutti insieme. Per ritrovarci da dove avevamo finito. Per vivere un’altra stagione di emozioni allo stadio Olimpico, stretti nell’abbraccio della nostra famiglia.

Dopo quella relativa al campionato, parte anche la vendita degli abbonamenti Coppe. Il pacchetto prevede quattro partite: le 3 del girone di Europa League e l’ottavo di finale di Coppa Italia in gara unica.

Modalità e costi

La vendita, riservata ai soli possessori dell’abbonamento Serie A 2023-24, inizierà mercoledì 14 giugno alle ore 16:00.

In questa fase esclusivamente gli abbonati Serie A 2023-24 potranno confermare il loro posto ad un prezzo vantaggioso.

Si parte da 11 euro a partita e sono previste riduzioni per gli under 16, oltre che per i disabili o invalidi con accompagnatore.

Altre info

L’abbonamento Coppe si potrà sottoscrivere online su asroma.com o tramite Contact Center al numero 06-89386000 (solo per acquisto ridotto o disabili).

Come per gli abbonamenti di Serie A, si potrà pagare su diversi circuiti quali Klarna (in 3 rate a interessi zero), PayPal, Carta di Credito, bonifico bancario”.

Fonte: asroma.com