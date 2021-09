Abraham de Roma. Un tuffo nella storia e un giro al mare: ecco la città di Tammy

NOTIZIE ROMA CALCIO – Nessun pericolo, lunedì dovrebbe essere regolarmente al suo posto, ad allenarsi con i compagni in vista della sfida del 12 settembre con il Sassuolo. Anche se un po’ di apprensione per quella botta al flessore nelle ultime 48 ore si era creata, vedendo anche Tammy girare per Trigoria con la borsa del ghiaccio. Abraham però sta bene, di testa e di gambe, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese).

E in queste due prime settimane romane non solo ha trovato il modo di conquistare subito la tifoseria giallorossa, ma anche di mettersi subito alla scoperta dei tesori di Roma. Del resto, anche nel giorno della sua presentazione era stato chiaro: “Sarebbe stato facile per me restare nella Premier League, nella mia comfort-zone. Ma avevo voglia di conoscere un nuovo paese, una nuova cultura, delle idee diverse dalle mie“.

Ecco anche perché Abraham non si sta perdendo neanche un attimo della vita romana, soprattutto in questi giorni in cui ha un po’ più di tempo libero, non essendo impegnato con la nazionale inglese ed essendoci anche sedute di allenamento meno “intense” rispetto al regime normale.

Attualmente Tammy alloggia in un famoso albergo in zona Eur, laddove l’elegante quartiere a sud di Roma si allarga verso l’autostrada per Fiumicino. E lì ha trovato anche il modo di rilassarsi, in piscina. Tammy, però, sta ovviamente cercando casa e per ora le sue attenzioni si sono concentrate tra una zona classica per i calciatori della Roma come Casal Palocco e una più centrale come l’Aventino.

Nel frattempo si è allungato un po’ in giro per Roma, a caccia delle bellezze della Città Eterna. Nei giorni scorsi, infatti, lo si è visto spesso tra la gente, in centro, come tanti dei turisti che stanno lentamente tornando ad abbracciare la Capitale. Un giro a via del Corso, una passeggiata ovviamente nei luoghi dello shopping di lusso come Via Condotti e Via Frattina, un pit-stop per ammirare la maestosità di Fontana di Trevi, incastrata tra le viuzze del centro.

E poi piazza di Spagna, con tanto di cena in un rooftop da cui la vista dei tetti di Roma è mozzafiato e l’aperitivo in un famoso albergo alle porte di piazza del Popolo, dove il “Tridentino” ricorda un po’ anche gli schemi offensivi di Mourinho: lì, infatti, si incrociano alcune delle bellezze migliori di Roma, tra via del Babbuino, via del Corso e via di Ripetta. Tutti luoghi che Abraham ha già imparato ad apprezzare, spesso in compagnia della fidanzata, la modella e influencer Leah Monroe. Lei è la sua anima gemella e la scelta della casa, ovviamente, dipenderà anche dalla volontà di Leah, sempre influente anche nelle scelte di vita dell’attaccante giallorosso.

E dopo aver conosciuto un po’ Roma girovagando per il suo centro storico, nei giorni scorsi Abraham si è spostato anche fino a Ostia, per andare alla scoperta del mare della Capitale. Una situazione diametralmente opposta a quella vissuta in centro, ma con un fascino immenso, soprattutto in questi giorni d’estate. Insomma, Abraham ha voglia di godersi la città a pieno e di conoscerla presto a fondo. Esattamente come Roma ha voglia di prenderlo subito sotto la sua ala protettrice. Per farne presto un simbolo, magari di quelli a lungo indelebili.

Fonte: Gazzetta dello Sport