Abraham e Zalewski avvicinano Frattesi e Saelemaekers alla Roma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Mercoledì sera Nicola Zalewski e Davide Frattesi da una parte, Tammy Abraham dall’altra si sono ritrovati di fronte nel derby milanese, semifinale di andata di Coppa Italia, con alterne fortune. E soprattutto sotto l’occhio interessato della Roma, in vista del prossimo mercato, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera.

Non è un mistero, infatti, che Florent Ghisolfi continui a pensare al centrocampista, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, e che a gennaio è stato fatto un altro tentativo per riportarlo a Trigoria. Idea che si è scontrata con le richieste eccessive dell’Inter, che non è scesa sotto la cifra di 40 milioni di euro, con il procuratore del calciatore che ha provato inutilmente a mediare. La situazione di Frattesi a Milano, però, non è delle migliori, e dopo il derby il giocatore si è di nuovo trovato al centro delle critiche feroci da parte dei tifosi. Non sta attraversando un grande momento dal punto di vista personale.

Zalewski, arrivato all’Inter in prestito a gennaio, dopo aver prolungato di un anno il suo contratto con la Roma, sta convincendo Simone Inzaghi e i tifosi, che ne chiedono la conferma per il prossimo anno. La Roma aveva fissato a 7 milioni la cifra per il riscatto, ma non è escluso che si possa intavolare uno scambio con un conguaglio, naturalmente in favore dell’Inter, per avere Frattesi.

Dall’altra parte della barricata c’era Tammy Abraham. La Roma aveva lavorato con il Milan la scorsa estate sulla base di uno scambio di cartellini con Saelemaekers e conguaglio in favore della Roma. Poi non si era trovato l’accordo e si è ripiegato in uno scambio secco di prestiti. A fine stagione se ne riparlerà o, nel peggiore dei casi, Ghisolfi proverà a piazzarlo all’estero, magari in Premier League. E ricavare quei soldi utili (anche) per il riscatto del belga.

Fonte: Corriere della Sera