Juventus, Tudor porta a cena la squadra: “Vinciamole tutte, aiutatemi a restare”

ALTRE NOTIZIE – Un patto sigillato a tavola, nel ristorante di Bonucci a Torino. È lì che Igor Tudor ha parlato alla squadra con un messaggio chiaro che può essere sintetizzato così: “Io vi aiuto a rendere al meglio, voi datemi una mano a restare e costruire un futuro insieme“. L’allenatore sa che la sua conferma passa da un finale in crescendo: il quarto posto potrebbe non bastare, e la Juve ha un’opzione per interrompere il contratto anche con la qualificazione in Champions. Tudor non deve solo vincere, ma convincere.

Otto partite al termine, tre scontri diretti in trasferta: Roma, Bologna e Lazio. Per arrivare ai 70 punti necessari serviranno almeno due vittorie in queste sfide, evitando passi falsi che potrebbero complicare la corsa. Il rendimento contro le big è stato deludente, con appena 16 punti in 13 gare. Ora, oltre ai match chiave, il calendario offre un finale più abbordabile con Lecce, Monza e Udinese in casa e le trasferte contro Parma e Venezia. Tudor ha le idee chiare: “Proviamo a vincerle tutte”.

Nelle prove tattiche alla Continassa, Tudor pensa a tre cambi per la sfida con la Roma: Kalulu sostituirà l’infortunato Gatti, mentre Kolo Muani potrebbe giocare dal primo minuto, o da centravanti al posto di Vlahovic o sulla trequarti per far rifiatare Koopmeiners. McKennie resta una certezza, mentre Cambiaso – recuperato – ha due allenamenti per convincere il tecnico a schierarlo.

Fonte: Corrieredellosport.it