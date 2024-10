Abraham finisce in castigo: calcia un rigore senza averne diritto e fa infuriare Fonseca (e i milanisti)

AS ROMA NEWS – Il giallorosso Tammy Abraham, passato in prestito al Milan nell’ambito del trasferimento (anche questo a titolo provvisorio) di Saelemaekers a Trigoria, è finito in castigo.

Il centravanti inglese si era meritato i complimenti di Fonseca per le sue prestazioni in rossonero e per l’entusiasmo che il calciatore aveva portato con sé dentro lo spogliatoio, ma nel corso della partita di domenica scorsa contro la Fiorentina ha fatto arrabbiare il suo nuovo allenatore.

Tutta colpa di quei due rigori assegnati ai rossoneri dal direttore di gara che lui e Theo Hernandez hanno deciso di calciare senza averne diritto: il tiratore designato era infatti Pulisic, scalzato gerarchicamente dai due giocatori. Il risultato? Due penalty falliti (De Gea ha parato sia quello del francese che quello di Tammy) e una sconfitta molto pesante che si somma a quella arrivata giorni prima in Champions.

Fonseca è decisamente arrabbiato con i due calciatori, colpevoli di aver mancato di rispetto all’allenatore, a Pulisic stesso, che si è visto messo da parte da chi non aveva alcun diritto di farlo, alla società e anche ai tifosi.

Per Abraham e Theo Hernandez è in arrivo l’esclusione dalla prossima partita del Milan alla ripresa del campionato. Fonseca, deluso e contrariato, userà il pugno duro. Ma la sua posizione dentro lo spogliatoio sembra nuovamente perdere solidità.

Giallorossi.net – T. De Cortis

