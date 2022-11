Abraham, futuro in bilico: Aston Villa e Tottenham lo vogliono, può partire in estate

AS ROMA NEWS – ll futuro di Tammy Abraham dentro la Roma è sempre più nebuloso. Le ultime prestazioni deludenti dell’attaccante, che non sembra più avere le motivazioni dello scorso anno, spingono il centravanti inglese verso un ritorno in Premier.

Questo è quello che scrivono oggi un po’ tutti i quotidiani sportivi, dalla Gazzetta al Corriere dello Sport. Sono due i club che stanno già corteggiando seriamente Abraham: il Tottenham di Antonio Conte, ma soprattutto l’Aston Villa di Emery.

Praticamente impossibile invece un ritorno dell’attaccante al Chelsea, che vanta un diritto di ricompra fissato a 80 milioni che non eserciterà viste le prestazioni deludenti del suo ex giocatore.

La Roma non ha intenzione di svendere Abraham, l’acquisto più costoso della storia del club: serviranno 35-40 milioni per convincere i giallorossi a privarsi del suo nove, ma molto dipenderà anche da come andrà la seconda parte di campionato dell’inglese.

L’operazione ovviamente sarebbe per l’estate: Tiago Pinto dovrà eventualmente avere il tempo di individuare l’erede di Abraham per l’attacco gialllorosso.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport