Mou chiede una mezzala: Frattesi o Aouar

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Josè Mourinho non si accontenta di Solbakken. Vuole di più. Spera che Tiago Pinto possa regalargli anche una mezzala di dinamismo e qualità in mezzo al campo per dare più brio alla mediana giallorossa.

I nomi del mirino del general manager sono due: l’ex Davide Frattesi e il franco-algerino Houssem Aouar. Col primo Mou si è addirittura fermato a parlare nel post partita di Sassuolo: il tecnico portoghese ha ribadito al calciatore la voglia di poter lavorare con lui alla Roma.

Le due società sono pronte a dialogare. I capitolini sono disposti a inserire dei giovani (Bove, Volpato, forse anche Tahirovic) nell’affare per poter sbloccare l’affare. A parole Carnevali ha dichiarato di non voler cedere il centrocampista a gennaio, ma le parole spesso non coincidono coi fatti.

L’alternativa è Aouar, su cui però si è fiondato anche il Milan, tanto da sorpassare i giallorossi nella corsa al giocatore. Il Lione chiede un indennizzo per liberarlo a gennaio (il contratto del giocatore è in scadenza 2023), ma a decidere le sorti del talentuoso centrocampista sarà il calciatore stesso, sul quale ci sono anche diversi club esteri.

