Pinto pronto a blindare Smalling ma non El Shaarawy. E Belotti rischia…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La lunga pausa servirà a Tiago Pinto per cominciare ad affrontare le questioni legate ai rinnovi di contratto nella rosa giallorossa.

Cristante sarà il primo a cui verrà ufficialmente rinnovato il contratto: accordo fino al 2027 a 2,8 milioni a stagione. Non sembra invece imminente il rinnovo di Zaniolo: il 22 giallorosso andrà a scadenza nel 2024 e, dopo un primo incontro a settembre, le parti non si sono più aggiornate.

Chi invece hanno più fretta di conoscere il proprio destino sono tutti quei calciatori a scadenza 2023: Smalling, Matic, El Shaarawy e Belotti i giocatori in questione.

Sul primo la Roma non ha dubbi, ma sarà il giocatore a decidere: la clausola di rinnovo fino al 2024 è esercitabile esclusivamente dal calciatore e scatterà al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali, traguardo che dovrebbe essere toccato a fine febbraio. Da quel momento sarà libero di firmare il rinnovo alle stesse cifre percepite attualmente oppure arrivare a scadenza.

Stesso discorso vale per Nemanja Matic, che al raggiungimento della metà delle presenze stagionali deciderà il suo destino, e cioè se restare un altro anno alla Roma oppure cambiare aria.

Chi rischia seriamente di salutare è Stephan El Shaarawy: il Faraone percepisce uno stipendio da 3,5 milioni l’anno che pesa come un macigno sulle casse della Roma. Il club non sembra disposto a rinnovare l’accordo.

In bilico anche il gallo Belotti: questa estate ha firmato un contratto di un solo anno con opzione di rinnovo per altri due, esclusivamente per questioni di FFP, dopo l’accordo con la Uefa. Il rinnovo sembrava scontato, ma l’inizio di stagione è stato zoppicante e le prestazioni in campo ancora non hanno fatto scattare nessuna opzione di rinnovo automatico.

Fonti: Il Tempo / La Repubblica / Corriere dello Sport