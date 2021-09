Abraham, gentilezza e sorrisi: l’attaccante si presta alle foto dei tifosi fuori Trigoria (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tammy Abraham protagonista anche fuori dal terreno di gioco.

Stavolta a impressionare non sono le sue giocate, ma la grande disponibilità con cui si è prestato alle richieste di selfie dei tifosi romanisti.

L’attaccante inglese infatti è stato immortalato da un video pubblicato da Angelo Mangiante di Sky Sport che lo ritrae mentre, con un sorriso stampato sul viso, si presta alle foto dei giallorossi accorsi fuori da Trigoria.

Smile and kindness from Tammy Abraham to the fans who are waiting for him after training. A lot of enthusiasm in Rome for the new idol of the fans. After his perfect start in Serie A, next match vs Sassuolo on Sunday. @SkySport @tammyabraham pic.twitter.com/qaei1VIhHa

