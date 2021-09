Mou trasloca ai Parioli: abiterà vicino al presidente Friedkin

AS ROMA NOTIZIE – Josè Mourinho ha trovato casa, e non abiterà a Palazzo Taverna come è stato scritto per giorni e giorni dai principali quotidiani.

L’allenatore giallorosso, insieme con la moglie Matilde, vive infatti dallo scorso primo settembre ai Parioli, a pochi passi dalla residenza del presidente Friedkin. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

Ad avergliela affittata è stato l’ex calciatore della Roma, ora tecnico della Fiorentina Primavera, Alberto Aquilani. La casa al suo interno ha una sala cinema, pezzi di arredamento unici e una splendida vista sulla Capitale.