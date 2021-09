Vina titolare con l’Uruguay: buona prova del terzino, in campo per 73 minuti

NOTIZIE ROMA CALCIO – Come aveva detto Tabarez, Matias Vina è scesa questa notte in campo con la maglia dell’Uruguay per difendere i colori della propria nazionale.

Il terzino giallorosso, che aveva allarmato la Roma per un problema alla coscia nella gara contro il Perù, è partito titolare per poi uscire dal campo al 73′ di gioco.

Buona la prova del calciatore giallorosso, che ha contribuito alla vittoria dei suoi sull’Ecuador con il punteggio di 1 a 0: decisivo il gol di Pereiro al 90′ su assist di Naithan Nandez.

Matias Vina si rimetterà in viaggio per Roma a breve e farà ritorno nella Capitale sabato mattina. Il terzino raggiungerà i suoi compagni solo a poche ore dalla gara contro il Sassuolo, e per questo Mou dovrebbe preferirgli Calafiori.

Redazione Giallorossi.net