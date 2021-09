Dionisi: “Non vedo l’ora di stringere la mano a Mourinho. Ma il Sassuolo non sarà una vittima sacrificale”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Alessio Dionisi contro Josè Mourinho. La partita di domenica sera sarà motivo di grande emozione soprattutto per il tecnico del Sassuolo, che affronterà per la prima volta un mostro sacro come lo Special One.

Quando Mou conquistava la Champions con il Porto, Dionisi giocava in serie D, nel Voghera. Lo racconta lo stesso tecnico degli emiliani oggi in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport (A. Ramazzotti).

“Affrontare Mourinho mi fa un bellissimo effetto, ha segnato la storia del calcio e quando smetterà, lascerà una traccia indelebile. E’ uno dei migliori allenatori del ventunesimo secolo. Non lo avrei pensato possibile e invece… Non vedo l’ora di stringergli la mano“, confessa Dionisi con un pizzico di emozione.

Il confronto tra le due panchine appare impari, ma lo stesso non si può dire tra le due squadre campo, dato che lo scorso anno giallorossi e neroverdi terminarono appaiate in classifica. “Fortunatamente non sarò io contro di lui, ma il Sassuolo contro la Roma“.

“Cosa temo della Roma? Le individualità e la voglia che hanno mostrato di sacrificarsi. Per noi non sarà facile perchè di fronte avremo anche il pubblico dell’Olimpico. Sarà difficile, ma non saremo vittime sacrificali“.

Fonte: Corriere dello Sport