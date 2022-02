ABRAHAM: “La porta dello Spezia sembrava maledetta. Il rigore? Ero io il tiratore designato. Amo Roma, ormai è casa mia”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Tammy Abraham parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Spezia-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Alberto Picco:

La porta sembrava stregata…

“Non so onestamente cosa sia successo, sembrava maledetta la porta, anche io davanti alla linea di porta non sono riuscito a buttarla dentro”.

Il rigore?

“Oggi ero il rigorista designato, Pellegrini mi ha tolto ogni pressione dandomi un bacio e facendomi l’in bocca al lupo”.

Quanto è importante vincere oggi? Lì davanti non vanno tanto forte…

“Sapevamo che sarebbe stata importante e difficile oggi. La vittoria è la cosa più importante, per noi e per i tifosi”

Come va l’adattamento a Roma?

“La amo, Roma è casa mia. Mi sono innamorato dal primo giorno, ora voglio avere successo con la Roma e speriamo di continuare così”.