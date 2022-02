THIAGO MOTTA: “Per quello che abbiamo fatto meritavamo il pareggio. Gli episodi arbitrali? Ci aspettiamo delle scuse”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Thiago Motta, allenatore dello Spezia, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Alberto Picco contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei liguri ai microfoni di DAZN:

La partita?

“Nel secondo tempo abbiamo tenuto il match, siamo stati liberi quando avevamo la palla. Abbiamo giocato contro una squadra come la Roma ed è finita come è finita, la strada è quella giusta, dobbiamo continuare a lavorare così perché sono orgoglioso della squadra”.

Ha pensato di poterla vincere?

“Sì, siamo in campo per questo. Abbiamo giocato il primo tempo facendo degli errori, alcuni episodi girano contro di noi però devo fare i complimenti alla mia squadra, hanno giocato in 10 nella ripresa contro una grande squadra costruita per l’Europa e, in certi momenti, abbiamo anche creato dei pericoli. Abbiamo difeso molto bene, peccato perché secondo me per quello che abbiamo fatto il pareggio sarebbe stato giusto. Non facciamo le vittime”.

L’espulsione di Amian?

“Anche il primo cartellino… Mi aspetto che a tutte le squadre vengano fatte delle scuse, aspetteremo le scuse che fanno alle grandi squadre. Mi viene da ridere per non piangere, ho piacere a guardare le partite in Europa mentre gare come quelle di stasera non ti fanno commentare niente. Come Spezia Calcio ci aspettiamo delle scuse”.

Si aspetta delle scuse anche per il rigore?

“Ovviamente sì, ci sono dei dubbi su una cosa abbastanza chiara come Maggiore che toglie la palla, aspetteremo delle scuse e mi riferisco non solo a Milan-Spezia, ma a tutto il campionato. Abbiamo avuto tanti episodi a sfavore in passato, poi è chiaro che ora la pressione si stia alzando, lo Spezia in questo momento si aspetta delle scuse”.

Togliere il VAR?

“Non entro nel commentare il VAR, parlo degli episodi in favore degli avversari. Le interpretazioni si fanno a seconda del proprio interesse, però con lucidità devo dire che anche quando abbiamo avuto episodi giusti, abbiamo chiesto scusa ad altre società. Noi dobbiamo continuare a lavorare”.

