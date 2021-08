Abraham, la Roma alza l’offerta e cambia la formula. Che duello con l’Arsenal

AS ROMA NEWS – Sono ore decisive per Tammy Abraham. La Roma sta andando davvero all’all-in sull’attaccante inglese che Mourinho considera un potenziale crack e che potrebbe fare la differenza qui in Italia.

I giallorossi hanno alzato l’offerta al Chelsea per strappare il via libera dei Blues, arrivando a offrire ben 45 milioni di euro pagabili in 5 anni, modificando la proposta di acquisto che non sarebbe più un prestito biennale con diritto o obbligo di riscatto, ma a titolo definitivo. Una mossa per convincere anche il ragazzo, dubbioso sul fatto di trasferirsi alla Roma con una formula che lasciava troppe incertezze sul suo futuro. Un investimento oneroso dei Friedkin, che dimostrano di voler investire seriamente sulla squadra.

Se il Chelsea è stato accontentato, lo stesso non può però dirsi del calciatore: Abraham è ancora molto combattuto nonostante la telefonata motivazionale di Mourinho, che lui considera un mito. Il centravanti infatti è un tifoso dell’Arsenal, squadra che guarda caso lo vorrebbe trattenere a Londra e in Premier, e che sta sfidando la Roma in un duello di mercato a suon di mosse, contromosse e relativi rilanci.

Abraham, che ha ricevuto anche la chiamata di Arteta, tecnico dei Gunners, ora è molto combattuto: l’offerta della Roma lo stuzzica, ma lasciare l’Inghilterra non era nei suoi piani. Darà una risposta definitiva entro il weekend.

Tiago Pinto e Mourinho attendono fiduciosi, convinti di aver fatto il possibile per convincere il ragazzo. La speranza è che, forte dell’accordo con il Chelsea (che non vorrebbe trattare la cessione del proprio giovane con l’Arsenal), il giocatore si persuada ad accettare la corte dei capitolini. Ma hanno già pronte le alternative (LEGGI QUI L’ARTICOLO) nel caso in cui Abraham dovesse decidere di aspettare l’Arsenal e dare il due di picche ai giallorossi.

Giallorossi.net – G. Pinoli