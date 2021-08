Azmoun o Isak, la Roma prepara il piano B per l’attacco

AS ROMA NEWS – La Roma punta tutto su Abraham, ma non può restarsene con le mani in mano in attesa che il giocatore sciolga definitivamente i suoi dubbi. E così Tiago Pinto è al lavoro sulle possibili alternative.

Detto che Dzeko ormai aspetta solo il via libera della Roma per volare a Milano, a Trigoria si lavora al piano B su due tavoli. Il primo e più caldo è quello aperto con lo Zenit e con Sardar Azmoun, centravanti iraniano che piaceva già molto ai giallorossi prima dell’arrivo di Shomurodov.

I russi chiedono non meno di 25 milioni per liberare il proprio centravanti, che ha ripreso a segnare con straordinaria facilità con la maglia dello Zenit. Azmoun convince, ma c’è qualche dubbio sull’idea di affidare il ruolo di erede di Dzeko a un giocatore che ha giocato solo in Russia.

L’altro nome che piace tanto alla Roma è quello di Alexander Isak. Lo svedese è molto più una seconda scelta. Il problema è rappresentato dalla Real Sociedad, proprietaria del cartellino, club poco propenso alla cessione del proprio gioiello: lì la bottega è molto cara, e serve un investimento superiore a quello stabilito per Abraham.

Giallorossi.net – G. Pinoli