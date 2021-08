Roma sempre a caccia del centrocampista: Xhaka non rinnova e resta in ballo

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Se in queste ore la priorità di Tiago Pinto è quella di sistemare la questione attaccante (LEGGI QUI LE ULTIME), la seconda e ultima parte del mercato della Roma sarà dedicata interamente alla questione centrocampista, ancora irrisolta.

Come detto, il gm deve prima infatti sfoltire la rosa dagli ingaggi pesanti e dai giocatori in eccesso. Solo allora affonderà il colpo per il regista chiesto da Mourinho. Il primo a salutare dovrebbe essere Steven Nzonzi, che aspetta l’offerta ufficiale dell’Al Rayyan per fare le valigie.

Ma anche uno tra Diawara e Villar sembra destinato a cambiare aria per fare spazio al rinforzo in mediana che la Roma aveva individuato in Granit Xhaka. A proposito dello svizzero, il rinnovo annunciato da più parti con l’Arsenal non è ancora arrivato. E fino a quando non sarà nero su bianco, è sempre possibile un ritorno di fiamma. La Roma non lo ha mollato, e spera di riaprire i discorsi dopo le cessioni.

L’altra pista molto calda sembra essere quella che porta a Zambo Anguissa del Fulham con cui sono stati allacciati contatti qualche giorno fa. L’altro nome in ballo è quello di Denis Zakaria, ragionatore del Borussia Monchengladbach su cui però stanno aumentando le pretendenti.

