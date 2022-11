Abraham, niente Mondiale. Southgate lo tiene fuori dai convocati per Qatar 2022: “Ha segnato poco nel momento sbagliato” (FOTO)

AS ROMA NEWS – Doccia gelata per Tammy Abraham: l’attaccante giallorosso non farà parte della spedizione inglese al Mondiale in Qatar che sta per cominciare a breve.

Il ct Southgate ha infatti scelto di tenere fuori il giallorosso dalla lista dei convocati, preferendogli Kane, Foden, Maddison, Rashford, Saka, Sterling e Wilson. Out, com’era prevedibile, anche Smalling. Non figura nell’elenco nemmeno il rossonero Tomori.

Il ct inglese ha così commentato la decisione di escludere Abraham dalla spedizione in Qatar: “Tammy ha segnato poco nel momento sbagliato, lo stato di forma è la cosa più importante”.

Tammy paga dunque a caro prezzo questa prima parte di stagione giocata molto male con la Roma. Il gol contro il Sassuolo e i segnali di ripresa mostrati al Mapei Stadium non sono bastati a convincere Southgate.

Una brutta notizia per il morale del centravanti, che ora deve concentrarsi unicamente sulla Roma e sugli obiettivi da raggiungere in maglia giallorossa.

Giallorossi.net – F. Turacciolo