Abraham, nuova vita in giallorosso: con Gasp può esplodere

Il futuro della Roma potrebbe ripartire anche da un volto già noto: Tammy Abraham. L’attaccante inglese, attualmente in prestito al Milan, è destinato a rientrare alla base a fine stagione. E con Gian Piero Gasperini sempre più vicino alla panchina giallorossa, le possibilità che l’ex Chelsea venga rilanciato a Trigoria aumentano sensibilmente.

Abraham ha vissuto un’annata non semplice a Milano, tra alti e bassi. Ma il profilo resta di livello e Gasperini, che lo aveva seguito con interesse anche negli anni passati, potrebbe considerarlo l’attaccante giusto per guidare il suo attacco.

Fisico imponente, capacità di attaccare la profondità, senso del gol e generosità nel pressing: Abraham ha molte delle caratteristiche che Gasperini richiede ai suoi centravanti. Lo schema offensivo dell’ex tecnico dell’Atalanta, spesso basato su scambi rapidi e movimenti continui, potrebbe esaltare le doti di Tammy molto più di quanto avvenuto con Mourinho.

In attesa dell’annuncio ufficiale sul futuro della panchina, la Roma valuta tutte le opzioni offensive per la prossima stagione. E il ritorno di Abraham, sotto la guida di un tecnico come Gasperini, non è più solo una semplice conseguenza contrattuale: potrebbe diventare una vera occasione di rilancio.

Fonte: Gazzetta dello Sport