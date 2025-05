Roma, un altro anno di restrizioni: dal 2026 addio ai paletti della Uefa

Ancora un anno di sacrifici, poi la Roma sarà più libera. Come evidenziato da diversi quotidiani oggi in edicola, i vincoli imposti dal Settlement Agreement con la UEFA scadranno ufficialmente nel giugno del 2026.

Fino ad allora, il club giallorosso dovrà continuare a operare con margini ristretti, rispettando i parametri del Fair Play Finanziario. Ma l’orizzonte comincia finalmente a schiarirsi.

Dal 2026, salvo nuove violazioni, la Roma uscirà dal regime sanzionatorio che l’ha costretta negli ultimi anni a una politica di contenimento, fatto di cessioni obbligate e acquisti mirati, spesso a parametro zero o con formule creative. Una necessità più che una scelta, dovuta agli obblighi assunti con la UEFA per rientrare nei parametri economici previsti.

Per i Friedkin si tratterà di un punto di svolta. Una volta liberata dalle restrizioni, la proprietà americana non avrà più alibi: potrà finalmente costruire una Roma all’altezza delle ambizioni dichiarate. Più libertà sul mercato, più margine per gli investimenti e, di conseguenza, meno vincoli nel costruire una rosa competitiva per i vertici della Serie A. Il countdown è cominciato.