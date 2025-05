Gasp vede Friedkin: incontro decisivo

Gli occhi dei romanisti sono puntati sui Friedkin. E’ infatti questione di ore il tanto atteso incontro tra la proprietà americana e Gian Piero Gasperini, il tecnico indicato da Ranieri e scelto dai texani per guidare il nuovo corso giallorosso.

La Roma ha fretta di chiudere l’affare, anche perchè il pericolo che la Juventus possa farsi sotto con Gasp diventa più concreto con il passare delle ore: Antonio Conte infatti sta tentennando davanti all’idea di restare un altro anno a Napoli, con De Laurentiis che sta usando argomenti molto convincenti (mercato da 150 milioni, De Bruyne il primo colpo) per persuaderlo. Se Conte dovesse scegliere di continuare all’ombra del Vesuvio, per la Juve si aprirebbero scenari inattesi.

Ecco perchè presto ci sarà quel faccia a faccia decisivo tra i Friedkin e Gasp: il tecnico chiede garanzie sul mercato, nel quale ha intenzione di incidere fortemente. Non ci saranno rivoluzioni nella rosa: diversi giocatori, da Angelino a Soulè, da Konè a Pisilli, passando per gli ex atalantini Mancini e Cristante, sono adatti all’idea di calcio gasperiniana. In bilico Paredes, sul quale è tornato in pressing il Boca, e Dovbyk, che potrebbe tornare in Spagna.

Dalla Dea Gasperini vorrebbe portare il fedelissimo Pasalic, in scadenza di contratto, e poi puntare su un due centravanti diversi da quelli attuali. Per i colpi grossi, forse, bisognerà aspettare la fine dell’accordo con l’Uefa sul Fair Play Finanziario, previsto per giugno 2026. Ma una volta liberi dal vincolo e col progetto stadio in dirittura d’arrivo, i Friedkin saranno disposti a concedere una rosa da scudetto a Gasperini.

Prima però c’è da chiudere il rapporto con l’Atalanta (che a sua volta dovrà trovare un nuovo allenatore) e poi mettere nero su bianco l’accordo triennale da 5 milioni l’anno. Con Ranieri pronto a sostenere il nuovo corso romanista.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Messaggero