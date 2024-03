ABRAHAM: “Quasi pronto per tornare, mi aspetta un gran finale di stagione”

AS ROMA NOTIZIE – Ieri contro il Sassuolo, Tammy Abraham è tornato tra i convocati dopo 287 giorni di assenza. L’inglese è carico per gli ultimi mesi e il suo ritorno in campo si avvicina.

L’attaccante ha fatto un appello tramite i canali social della Roma ai tifosi australiani in vista dell’amichevole contro il Milan in programma il 31 maggio. Queste le parole del nove giallorosso sulla sfida di fine stagione ma anche sul suo imminente rientro in campo.

“Ciao, amici australiani. Sono quasi pronto a tornare. Mi aspetta un gran finale di stagione. Poi sarò pronto per la partita di Perth, non perdetevela. Vi aspetto tutti il 31 maggio all’Optus Stadium”. I biglietti sono in vendita sul sito del club giallorosso.

