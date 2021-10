Abraham, rifinitura in gruppo: sensazioni positive, sarà convocato per Juventus-Roma

AS ROMA NEWS – Tammy Abraham ci sarà. Non al 100%, ma ci sarà. L’attaccante inglese oggi era in gruppo nell’allenamento di rifinitura svolto oggi a Trigoria.

Lo riferisce Jacopo Aliprandi, giornalista del Corriere dello Sport, su Twitter. Il centravanti giallorosso sarà dunque convocato da Mourinho e partirà per Torino.

🚨Tammy #Abraham ha sostenuto tutto l’allenamento di rifinitura con il gruppo. Risposte positive, il centravanti stringe i denti e partirà per Torino. Convocato per Juventus-Roma. ✅ ➡️ https://t.co/U1WVggUtfR #ASRoma #JuveRoma @tammyabraham pic.twitter.com/O8BakkPyNv — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) October 16, 2021

La sua presenza dal primo minuto resta incerta, ma decisamente più probabile rispetto a ieri. L’ultima parola spetterà al tecnico portoghese, che tra pochi minuti (ore 15:30) si presenterà in conferenza stampa.

Redazione Giallorossi.net