Sky Sport: “Villar verso l’esclusione da Juventus-Roma”. Ma Mourinho smentisce: “Ci sarà, soddisfatto di lui”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Villar non convocato, anzi sì. Nel pomeriggio Sky Sport aveva lanciato l’indiscrezione della mancata convocazione del centrocampista spagnolo per Torino.

L’esclusione di Villar, affermava l’emittente, sarebbe frutto di un rapporto mai sbocciato tra l’ex giocatore dell’Elche e lo Special One, tanto da far ritenere scontata una cessione a gennaio.

Smentisce tutto però Mourinho che in conferenza stampa dichiara: “Chi lo ha detto che Villar non sarà convocato? Sono contento di lui, di come si allena. Sarà convocato, avrà il suo spazio, forse già domani anche se partirà dalla panchina“.