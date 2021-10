MOURINHO: “Nessun dubbio su Vina, per Abraham vediamo domani. Villar sarà convocato, sono contento di lui” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho interviene in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma. Queste tutte le parole dell’allenatore giallorosso sulla super sfida di domani:

Pugliese (Gazzetta dello Sport): “Come sta Abraham? Domani può giocare?”

“Vediamo, l’allenamento di oggi è poco. Verrà con noi, sta migliorando. Domani vedremo se andrà in campo, o in panchina, o in tribuna”.

D’Ubaldo (Corriere dello Sport): “Il dubbio su Vina? La Juve ha ancora la possibilità di tornare in lotta per lo scudetto?”

“Nessun dubbio, perfetto. Sulla Juve, è una domanda per Allegri. Ma se ti devo rispondere devo dire di sì, è una squadra fortissima che gioca sempre per vincere il campionato. Hanno più di 20 giocatori di esperienza con un grande allenatore. Ovviamente è una candidata forte”.

Valdiserri (Corriere della Sera): “Villar è fuori dalle convocazioni? Si allena in un modo che non la sodddisfa?”

“Perchè non dovrebbe essere convocato? Perchè mi chiede di Villar? Perchè lui, e non un altro. Magari qualcuno lo ha visto mezz’ora fa vederlo fuori da Trigoria e ha fatto una conclusione sbagliata. Non gioca, ma è convocato. Lavora bene, sta facendo uno sforzo importante per cambiare il modo di giocare che l’anno scorso per lui era più facile con i 5 dietro. Era un modo completamento diverso. Sono contento per lui, avrà il suo spazio, forse anche domani, ma partirà dalla panchina”.

Pastore (Il Romanista): “Cosa la stima dal confronto con Allegri? Che differenza c’è tra i “risultatisti” e i “giochisti”?”

“I risultatisti sono quelli che hanno vinto, poi questo nome sembra una cosa negativa. Questo è un concetto sbagliato, io e Allegri abbiamo vinto qualcosa e questo deve essere visto in maniera positiva. Io ho guidato diversi club, sarò contento di salutare Allegri prima e dopo la partita. C’è rispetto e stima, ci siamo incontrati spesso nelle riunioni UEFA a Nyon, siamo stati a pranzo e cena insieme. Non è che siamo grandi amici, però Max mi piace come persona e abbiamo un buon rapporto, sarà un piacere stare con lui. Sono ovviamente felice che è tornato a lavorare, è stato troppo tempo in vacanzA”.

Austini (Il Tempo): “Che accoglienza si aspetta dallo Stadium? Orsato potrebbe non essere sereno nell’arbitrare la partita?”

“Prima della partita sono sempre contento dell’arbitro, non mi interessa il passato o i risultati. Tante volte nemmeno sono interessato all’arbitro, parto dal principio che tutti sono bravi e vogliono fare bene. In questo caso Orsato ha una grande esperienza e sono felice. Qualche volta loro sbagliano e qualche volta non sono ovviamente felice e la critica esce. Come punto di partenza, sono sempre contento per l’arbitro e domani non sarà diverso. Sull’accoglienza forse ci sarà la stessa di sempre o forse diversa, non lo so. L’ultima volta con il Manchester United ho avuto una reazione che è stata criticata, però non sanno quello che ho passato per 90 minuti e rimane quella reazione di 10 secondi. Si parla tanto di quel tipo di atteggiamento di rispetto verso la gente, per 90 minuti in quella circostanza non c’è stato rispetto. Non è un dramma”.

Mangiante (Sky Sport): “I grandi club hanno grandi centravanti. Come stanno gli altri attaccanti?”

“Bene, se serve giocano, non è un dramma per noi. In altri ruoli se manca qualcuno siamo in grandi difficoltà che le grandi squadre non hanno, c’è equilibrio in alcune rose che compensa i titolari. Ma in attacco non gioca Abraham, abbiamo Shomurodov e Borja Mayoral che stanno bene”.

Angeloni (Il Messaggero): “La sfida contro la Juventus la sente di più? Le ha fatto piacere che i tifosi del Newcastle la considerano l’ideale per ricreare una squadra?”

“Sul Newcastle non ho niente da dire. Posso dire che da tanti anni che ho lavorati con uno delle più grandi delle persona della storia del Newcatsle, che è mister Robson, e da quel momento ho avuto connessione con la città, ma niente più. Sono felice al 100% con la Roma e con il progetto dei Friedkin. Se sento più la partita? Come una partita che mi piace giocare, ma non c’è nessun sentimento negativo. A tutti piace giocare le partite più grandi, anche se sono sempre partite da tre punti”.

Oricchio (Tele Radio Stereo): “La Roma ha già ridotto il gap rispetto all’anno scorso? Su cosa deve lavorare il club”

“Il campionato è cominciato da qualche settimana… Qualche volta è difficile rispondere perché ripeto sempre le stesse cose. Una squadra che gioca per vincere la Champions League, un’altra per vincere la Conference League. La Juventus ha vinto nove campionati di fila, la Roma zero. La Juventus ha lavorato con Allegri già 5 anni, io sono arrivato tre mesi fa. La Juventus ha una rosa con 25 giocatori internazionali, noi ne abbiamo 13-14 con bravi giocatori giovani che cercano di imparare. C’è una differenza sostanziale, ma quando si inizia una partita siamo 11 contro 11 e fino all’ultimo secondo tutto questo si deve dimenticare, soprattutto noi. Dobbiamo avere la personalità e il coraggio di fare la nostra partita”.

Juric (Rete Sport): “Ha dovuto apportare delle modifiche anche verbali verso lo spogliatoio per far sì che la squadra possa affrontare al meglio certe partite?”

“L’unica cosa che posso paragonare con il passato è il pragmatismo del risultato. L’anno scorso ci sono stati dei risultati, quest’anno altro. Sto cercando di far crescere la squadra, abbiamo un piano di gioco ed è difficile lavorare con tutti perché oggi non abbiamo fatto praticamente niente, abbiamo lavorato tanto individualmente. Abbiamo un piano di gioco, sappiamo contro chi giochiamo e sappiamo già che Allegri sa come giocheremo, l’unico dubbio è se metteremo Abraham o no. Noi, invece, non possiamo capire chi giocherà nella Juventus perché sono tantissimi anche se non hanno Dybala e Rabiot, hanno tante opzioni e preparare la partita è più complicato, sarà una partita che ci servirà per il futuro. Siamo in crescita e per me è importante una determinata identità, non voglio giocare in maniera diversa rispetto a quello che sappiamo fare. Andremo lì per giocare, se non dovessimo vincere vorrei che fosse per colpa della Juventus e non nostra. C’è tanta differenza, ma quando inizia la partita ci dimenticheremo di tutto”.

Carboni (Centro Suono Sport): “Cambierete il vostro sviluppo offensivo visto che loro cercheranno di togliervi profondità?”

“E’ normale, è la dialettica del gioco. Loro avranno certe dinamiche e noi anche. Non voglio perdere la nostra identità di gioco, non voglio regalare od offrire alla Juventus quello che vogliono avere, voglio dare loro cose che non piacciono. Questa è la dialettica del gioco, devo adattare la squadra talvolta e per me è più difficile rispetto ad Allegri”.



Giallorossi.net – A. Fiorini