Serie A: la Lazio batte l’Inter 3 a 1 in rimonta tra risse e polemiche. Ok il Milan: da 0-2 a 3-2 col Verona

ALTRE NOTIZIE – Vince la Lazio all’Olimpico nel match delle 18 del sabato battendo l’Inter dell’ex Inzaghi per tre a uno.

I nerazzurri sono andati in vantaggio al 12’ con Perisic, che ha segnato su penalty. Pareggio di Immobile al 64’, sempre su rigore. Ci ha poi pensato Felipe Anderson, all’81’, a portare il punteggio sul 2-1. Milinkovic-Savic ha chiuso poi il match sul finale, determinando il 3-1.

Partita tesissima, con risse e proteste specie nel finale. Crisi di pianto per Ramos, espulso dopo il triplice fischio dell’arbitro. Nessuna sanzione oltre il giallo per i giocatori di Inzaghi, apparsi a dir poco nervosi in occasione del gol di Anderson. Ma alla fine a fare festa sono i padroni di casa.

Vince anche il Milan, anche lui vittorioso in rimonta sul Verona: a San Siro finisce 3 a 2 dopo che gli ospiti erano andati avanti di due gol.

Segna Caprari, poi Barak raddoppia su rigore. Nella ripresa il clamoroso ribaltone rossonero: Giroud, un rigore di Kessie e un autogol di Gunter capovolgono il risultato a favore del Milan, che vola momentaneamente in testa alla classifica.