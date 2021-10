JUVENTUS-ROMA: le probabili formazioni, il meteo del match e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Con Vina confermato da Mourinho in conferenza stampa (“Nessun dubbio, perfetto“, le parole del mister sul terzino sudamericano), nella Roma resta solo da sciogliere il rebus Abraham per il match contro la Juventus.

In difesa con Smalling di nuovo out, toccherà alla coppia Mancini-Ibanez, coadiuvata da Karsdorp e Vina sulle fasce, arginare le incursioni di Kean, Chiesa e Cuadrado.

Nessun dubbio nemmeno a centrocampo, con Veretout e Cristante ormai coppia fissa. Sulla trequarti Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan dovranno sdoppiarsi nella doppia fase offensiva e difensiva, mentre nel ruolo di centravanti sono in crescita costante le quotazioni di Abraham, oggi in gruppo.

IL METEO DEL MATCH

Nessun pericolo di pioggia per la partita di domani: il meteo infatti prevede cielo sereno o poco nuvoloso sopra Torino. Il campo dunque sarà in perfette condizioni. La temperatura si aggirerà intorno ai 12 gradi per il fischio d’inizio del match.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Queste le probabili formazioni di Juventus-Roma, gara che si giocherà domenica 17 ottobre all’Allianz Stadium, fischio d’inizio ore 20:45 e diretta Tv e streaming su DAZN:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. All.: Allegri.

A disp.: Perin, Pinsoglio, Chiellini, Danilo, Rugani, Lu.Pellegrini, Arthur, Ramsey, McKennie, Kulusevski, Kaio Jorge.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Darboe, Bove, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Borja Mayoral.

ARBITRO: Orsato di Schio

Guardalinee: Bindoni, Bresmes

Quarto Uomo: Colombo

Var: Nasca

Avar: Costanzo

Giallorossi.net – A. Fiorini