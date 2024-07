Abraham salta il test col Latina: problema al muscolo obliquo addominale, la situazione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tammy Abraham non sarà in campo oggi contro il Latina per via di un problema muscolare all’addome.

L’attaccante inglese, riferisce Filippo Biafora de Il Tempo, ha accusato un fastidio al muscolo obliquo addominale destro e in via precauzionale sta effettuando terapia specifica e conducendo indagini radiologiche per capire e quantificare l’entità del problema.

Abraham, al centro delle voci di mercato e di un forte interessamento del Milan, salterà certamente il test amichevole dei giallorossi. De Rossi dunque si ritrova senza centravanti per questa prima sgambata stagionale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!